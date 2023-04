Autofahrer fährt in Heddesheim Fußgänger an und flüchtet

Heddesheim. Ein noch unbekannter Autofahrer hat in Heddesheim in der Nacht zum Sonntag einen Fußgänger angefahren und ist anschließend geflüchtet. Nach Angaben der Polizei habe der Mann den 37-jährigen Fußgänger im Bereich der Werderstraße angefahren und so zu Boden gestürzt. Anschließend blieb er kurz stehen und schaute nach dem 37-Jährigen, stieg jedoch zügig wieder ein und verließ den Unfallort ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621-1744220 bei dem Verkehrsdienst Mannheim zu melden.