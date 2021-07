Autofahrer fährt 81-Jährige an und flieht

Viernheim. Ein unbekannter Autofahrer hat am Donnerstag, 8. Juli, in der Friedrich-Ebert-Straße eine 81-jährige Fußgängerin angefahren, die mit dem Verdacht auf eine Beinfraktur ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der Täter entfernte sich daraufhin von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, teilte die Polizei mit. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nun nach einem blauen Opel. Zeugen, die vor Ort noch keinen Kontakt zu der Polizei hatten und Hinweise zum Unfallgeschehen und dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06206/94400 zu melden.

