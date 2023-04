Speyer. Eine Radfahrerin ist am Mittwochmorgen in Speyer von einem Autofahrer erfasst worden. Wie die Polizei berichtet, befuhren beide die Wormser Landstraße in Richtung Stadtzentrum. Der 41-jährige Autofahrer übersah die Radfahrerin, als er auf eine Tankstelle auffahren wollte und touchierte die 42-Jährige. Dadurch stürzte die Radfahrerin und verletzte sich leicht. Ein Sachschaden war nicht entstanden.

