Autofahrer entblößt sich vor junger Frau in Weinheim – Polizei fahndet nach dem Exhibitionisten

Weinheim. Ein Autofahrer hat sich am Montagnachmittag in Weinheim gegenüber einer 25-jährigen Frau entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Wie die Polizei mitteilt, hatte er zuvor neben der Frau gegen 15 Uhr in der Kapellenstraße angehalten. Dann sprach er sie an und gab vor, nach dem Weg zu fragen. Als die Frau stehen blieb und ihm helfen wollte, zog er sich im Fahrzeug aus und begann, sexuelle Handlungen an sich auszuführen. Kurz darauf flüchtete er im Wagen Richtung Bahnhof.

Die Polizei beschreibt das Fahrzeug und den Fahrer folgendermaßen: Der Mann fuhr einen dunkelgrauen Kombi (eventuell VW) mit Mannheimer Kennzeichen. Er war circa 30 Jahre alt mit normaler Statur und schwarzen kurzen Haaren. Er trug ein schwarzes T-Shirt und einen hellen medizinischen Mund-und Nasenschutz. Zeugen werden gebeten, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter der Rufnummer 0621 174 4444 zu wenden.