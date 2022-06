Autofahrer durchbricht Schranke vor Saukopftunnel in Weinheim

Weinheim. Ein Autofahrer hat am Mittwochabend die Schranke des gesperrten Saukopftunnel in Weinheim durchbrochen und ist anschließend geflüchtet. Wie die Polizei berichtet, befuhr der bislang Unbekannte kurz nach 20 Uhr die B38 aus Richtung Westtangente kommend. Obwohl der Tunnel derzeit aufgrund von Wartungsarbeiten gesperrt ist, fuhr er über die rote Ampel und durchbrach ungebremst die herabgesenkte Schranke, die dadurch komplett verbogen wurde. Am Tunneleingang hielt er kurz an, bevor er wendete und zur Schranke zurückkehrte. Dort wartete er erneut bis er an der Ausfahrt Sulzbach abfuhr.

Der Sachschaden an der Schranke beträgt mindestens 5.000 Euro. Nach Videoaufzeichnungen handelt es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen roten VW Golf, der im Frontbereich stark beschädigt ist. Zeugen werden gebeten, Hinweise unter der Rufnummer 06201 1003-0 abzugeben.