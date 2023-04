Viernheim. Betrunken am Steuer eingeschlafen ist ein Autofahrer in der Nacht zu Mittwoch in Viernheim. Der 36-Jährige war mit über zwei Promille in der Friedrich-Ebert-Straße unterwegs, als er bei laufendem Motor mitten auf der Fahrbahn einschlief, berichtet die Polizei. Ein Zeuge meldete den Fahrer und die Beamten nahmen den 36-Jährigen vorläufig fest nachdem sie ihn geweckt hatten. Sie behielten seinen Führerschein ein und leiteten ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

