Autofahrer bei Verkehrsunfall bei Sinsheim ums Leben gekommen – B45 weiterhin gesperrt

Sinsheim/Zuzenhausen. Ein Autofahrer ist am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der B 45 ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann mit seinem Fahrzeug von Zuzenhausen kommend in Richtung Hoffenheim unterwegs, als er gegen 15.45 Uhr aus bislang unbekannten Gründen auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Er verstarb trotz des schnellen Einsatzes der Rettungsdienste noch an der Unfallstelle. Die Feuerwehr Sinsheim war zur Bergung des Mannes und seines Fahrzeuges im Einsatz. Aktuell ermittelt die Verkehrspolizei Heidelberg zur Unfallursache und hat zur Unfallrekonstruktion einen Sachverständigen bestellt. Die B 45 ist zwischen Zuzenhausen und Hoffenheim nach wie vor in beide Richtungen voll gesperrt (Stand: 17.45 Uhr), die Sperrung wird laut Polizei noch mindestens bis 18.30 Uhr andauern.

