Autofahrer auf B3 flüchtet vor Polizei mit Auto und zu Fuß

Hirschberg-Leutershausen. Ein bislang unbekannter VW-Fahrer auf der B3 ist am frühen Dienstagmorgen gegen 1.45 Uhr vor einer Polizeikontrolle geflohen. Wie die Polizei mitteilt, beobachtete ein Zeuge zuvor, wie dieser mit dem Auto in Schlangenlinien auf der B3 von Weinheim in Richtung Schriesheim unterwegs war und verständigte die Polizei.

Als die Polizei ihn kontrollieren wollte, beschleunigte er sein Fahrzeug und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit. Auf Höhe eines Supermarktes kurz vor der L541 stoppte er, sprang aus dem Auto und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Er rannte über die Straße „Im Sterzwinkel“ in ein nahegelegenes Feldgebiet. Trotz Fahndung gelang es ihm, zu entkommen.

Warum er vor der Polizeistreife geflohen ist, ist noch unklar. Das Polizeirevier nimmt Hinweise unter der Tel. 06201/10030 entgegen.

