Autodiebe unterwegs

Rhein-Neckar. Wie das Polizeipräsidium Mannheim mitteilt, sind in den vergangenen Wochen viele Meldungen von wachsamen Anwohnern eingegangen, die in den späten Nachtstunden mutmaßliche Autodiebe im Wohngebiet gesehen haben. So zuletzt in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Gemeinde Hemsbach (Rhein-Neckar-Kreis). Dahinter steckten häufig Banden, die es auf Luxusautos abgesehen haben und sich das Keyless-Go-System zunutze machten.

Pkw parken vor der Tür

Die Täter suchten hochwertige Autos, die in Grundstückseinfahrten oder auf der Straße in der Nähe zum Hauseingang geparkt sind. Die Vielzahl der Autobesitzer lege ihren Fahrzeugschlüssel auf die Anrichte im Hausflur oder bewahre ihn am Schlüsselbrett auf. Diesen Umstand nutzten die Täter gezielt aus.

Die Diebe verwendeten häufig einen Funkstreckenverlängerer, der das Signal des Fahrzeugschlüssels verstärkt. Dadurch gelinge es den Tätern meist in Bruchteilen von Sekunden, das Fahrzeug zu öffnen und per Startknopf loszufahren. Da sie meist spät in der Nacht zuschlagen, werde der Diebstahl erst Stunden später bemerkt und bei der Polizei gemeldet. Zwölf solche Fälle wurden in diesem Jahr bislang in der Metropolregion bekannt. Die Polizei warnt vor diesen Dieben und verweist auf die Tipps im Internet. sin

Info: Tipps unter: www.polizei-beratung.de

