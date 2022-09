Autobahnpolizei bekommt neue Streifenwagen mit 286 PS

Mainz. Die Autobahnpolizei in Rheinland-Pfalz bekommt neue Streifenwagen mit 286 PS und Allradantrieb. Innenminister Roger Lewentz (SPD) sagte bei ihrer Vorstellung am Montag bei Wüschheim im Hunsrück laut Mitteilung: "Die neuen Funkstreifenwagen sind gezielt für den Einsatz auf den Autobahnen und Schnellstraßen ausgestattet." Die Kombi-Wagen mit einer Höchstgeschwindigkeit von 250 Kilometern pro Stunde könnten in 5,6 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigt werden.

Rund 30 dieser Fahrzeuge mit Nachwuchswerbung für die Polizei auf der Karosserie sollen nach und nach bis voraussichtlich 2024 beschafft werden. Nach einer EU-weiten Ausschreibung ersetzen sie laut Innenministerium die bisherige Kombi-Flotte der Autobahnpolizei im Land. Ausgerüstet sind die neuen Streifenwagen auch mit einem zweiten Handfunkgerät sowie mit Befestigungs- und Lademöglichkeiten für Handys und Tablets. Ihre Beschaffung ist laut Lewentz ein Beitrag dazu, dass Polizisten auf Autobahnen ihren Dienst auch in diesem risikoreichen Umfeld so gut und sicher wie möglich verrichten können. Zu ihrem Preis machte das Innenministerium "aus vertragsrechtlichen Gründen" keine Angaben. dpa/lrs