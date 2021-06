Autobahn gesperrt – Unterführungen vollgelaufen

Bad Dürkheim/Landau. Vollgelaufene Keller, überflutete Straßen und abgerutschte Hänge – ein Starkregengebiet, das in der Nacht zum Donnerstag über die Region gezogen ist, hat vor allem in der Pfalz und an der Bergstraße für viele Einsätze gesorgt.

Besonders schlimm gewütet hat das Unwetter in Bad Dürkheim, wo große Teile der Innenstadt am Vormittag noch gesperrt waren. Laut Polizei hatte sich die Fahrbahndecke während der heftigen Regenfälle an einigen Stellen abgehoben, an anderen abgesenkt. Vermutlich sei die Kanalisation überfordert gewesen. „Vor der Saline, wo das Riesenrad gestanden hat, waren Seen und die Gullydeckel hochgedrückt“, berichtet eine Anwohnerin. „Bei uns ist das Wasser zu den Fenstern reingekommen. Und im Ungsteiner Neubaugebiet sind so viele Keller vollgelaufen, dass die Feuerwehr nachmittags noch auspumpen musste“, erzählt sie. Auf dem Weg zur A 650 versuchte ein 33-jähriger Autofahrer Teilen eines abgerutschten Hangs auszuweichen. Laut Polizei geriet das Auto dabei ins Schlingern, schlitterte seitlich eine Böschung hinab und blieb im Gleisbett der Rhein-Haardtbahn stehen. Ein ähnlicher Unfall ereignete sich nach einem zweiten Hangrutsch auf derselben Strecke. Der Bahnverkehr sowie die Straße blieben laut Polizei mehrere Stunden gesperrt. Verletzt wurde niemand.

Die A 65 musste an der Anschlussstelle Landau-Zentrum am Morgen in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden, da die Fahrbahn unter Wasser stand. Auch die Unterführung der K 6 zwischen den beiden Kreiseln in Edenkoben war nicht befahrbar, da die Straßenmeisterei die Flut erst abpumpen musste. Auf der L 512 zwischen Maikammer und Edenkoben schaufelten Polizeibeamte die Fahrbahn nach einem Hangrutsch wieder frei.

In Groß-Rohrheim (Kreis Bergstraße) ist laut Polizei eine Bahnunterführung überschwemmt worden. Das Wasser habe dort zeitweise 30 Zentimeter hoch gestanden. sin

