Autobahn 6 wird ab Hockenheimer Dreieck erneuert - Beeinträchtigungen möglich

Hockenheim. Die A6 wird in Fahrtrichtung Heilbronn zwischen dem Dreieck Hockenheim und dem Kreuz Walldorf saniert. Wie die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest mitteilt, werden die Baumaßnahmen, die sich über fünf Kilometer Länge erstrecken, am Montag, 28. März, beginnen. Im Dezember sollen die Sanierungsarbeiten beendet sein. In dieser Zeit, so teilt es die Autobahn GmbH mit, kann es im Baustellenbereich "tageszeitabhängig zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen".

Ab nächstem Montag soll zunächst ein rund 400 Meter langer Abschnitt der Fahrbahn im Bereich des Hockenheimer Dreiecks saniert und dadurch für die Verkehrsführung während der Hauptphase vorbereitet werden. Für rund vier Wochen wird der Verkehr von der A61 kommend in Richtung Heilbronn auf zwei verengten Fahrstreifen links am Baufeld vorbeigeführt, kurz vor der Auffahrt auf die A6 wird der Verkehr auf einen Fahrstreifen verengt.

Im Vorfeld der Fahrbahnsanierung werden ab Ende Mai 2022 die Inselspitzen der Tank- und Rastanlage „Am Hockenheim Ring“ befestigt. Anschließend beginnen die Vorbereitungen für die Umlegung des Verkehrs von der Fahrbahn in Richtung Heilbronn auf die Fahrbahn nach Mannheim. Dafür müssen Mittelstreifenüberfahrten hergestellt und der Mittelstreifen für die Aufstellung einer temporären Schutzeinrichtung verbreitert werden. Die Verkehrsführung für diese Arbeiten wird in den ersten Junitagen eingerichtet. Anschließend stehen auf der Fahrbahn nach Heilbronn drei Fahrstreifen und auf der Gegenfahrbahn zwei Fahrstreifen – jeweils verengt – zur Verfügung.

Ende Juni 2022 erfolgt die Einrichtung der Verkehrsführung für die Hauptphase der Bauarbeiten. Dabei werden die drei verengten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Heilbronn über die Mittelstreifenüberfahrten auf die Fahrbahn nach Mannheim umgelegt. Die Zufahrt zur Tank- und Rastanlage „Am Hockenheim Ring“ ist über die gesamte Bauzeit hinweg möglich. In Fahrtrichtung Mannheim stehen weiterhin zwei Fahrstreifen verengt zur Verfügung.

