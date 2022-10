Auto von Straße abgekommen

Rhein-Neckar. Eine Autofahrerin ist am Sonntagnachmittag auf der A 659 zwischen Viernheim-Ost und dem Kreuz Weinheim von der Straße abgekommen. Wie die Polizei bestätigt, landete das Auto schräg in der Böschung. Die Insassen konnten sich allerdings selbst aus dem Unfallfahrzeug befreien und wurden nicht verletzt. Wegen des Unfalls kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen auf der A 659 in Richtung Weinheim.

Die Insassen konnten sich selbst aus dem Wagen befreien. © René Priebe

Nach einem schweren Unfall auf der A 5 in Höhe der Tank- und Rastanlage Hardtwald wurde die Autobahn in Richtung Heidelberg am Freitag voll gesperrt. Nach Angaben der Polizei war ein Fahrzeug gegen 10 Uhr beim Spurwechsel ins Schleudern geraten und mit einem daneben fahrenden Wagen kollidiert. Beide Insassen des Fahrzeugs, das den Unfall verursacht hatte, wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zwischenzeitlich kam es zu einem Stau von drei Kilometern Länge. Gegen 12.20 Uhr war die Unfallstelle geräumt.

Gegen Baum geprallt

Ein 42-Jähriger ist bei Zeiskam (Landkreis Germersheim) am Sonntagmorgen aus ungeklärter Ursache mit einem Transporter gegen einen Baum gefahren und schwer verletzt worden. Der im Fahrerhaus eingeklemmte Mann wurde von der Feuerwehr befreit. Er wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Nur durch eine Vollbremsung verhinderte eine 39-jährige Rollerfahrerin in Leimen am Freitag gegen 18 Uhr einen Zusammenstoß mit einem unbekannten Fahrzeug. Dabei stürzte die Frau auf der regennassen Fahrbahn und verletzte sich leicht. ott/sapo