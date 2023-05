Auto überschlägt sich mehrfach auf B9 bei Germersheim - Fahrer schwer verletzt

Germersheim. Ein 45-Jähriger ist am Sonntagmittag auf der B9 bei Germersheim mit seinem Wagen aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und hat sich mehrfach überschlagen. Nach Angaben der Polizei wurde der Mann mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Seine Beifahrerin zog sich eine Verletzung am Auge zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Die B9 musste in Fahrtrichtung Süden zur Landung des Rettungshubschraubers für etwa 30 Minuten voll gesperrt werden.

