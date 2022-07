Neckargemünd. Einsatzkräfte sind derzeit im Einsatz, nachdem sich ein Auto am Samstagnachmittag in Neckargemünd überschlagen hat. Gegen 15:45 Uhr ereignete sich im Ortsteil Mückenloch ein Unfall mit zwei Fahrzeugen, teilte die Polizei in mit. Einer der beiden Fahrzeuge hat sich nach ersten Erkenntnissen überschlagen und kam auf der Seite liegend zum Stehen. Zum Unfallhergang liegen derzeit noch keine Informationen vor. Verletzte gibt es bislang keine.

