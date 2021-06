Dackenheim. Bei einem Unfall in Dackenheim (Kreis Bad Dürkheim) hat es am Freitagvormittag drei Verletzte gegeben. Nach Polizeiangaben wollte eine 54-jährige Autofahrerin auf der Landstraße einen anderen Wagen überholen, der laut Polizei just in diesem Moment nach links in eine Einmündung in den Weinbergen abbiegen wollte. Die Autos kollidierten und ein Wagen habe sich überschlagen. Es entstand ein Sachschaden von rund 15 000 Euro

