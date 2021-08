Haßloch. Bei einem Unfall am Dienstagnachmittag auf der K14 zwischen Haßloch und Böhl-Iggelheim hat sich der Wagen eines 23-Jährigen überschlagen. Der Fahrer verlor nach Angaben der Polizei die Kontrolle über sein Fahrzeug, nachdem er rechts von der Fahrbahn abgekommen war. Als der Pkw auf dem Dach in einem angrenzenden Acker liegen geblieben war, konnte sich der 23-Jährige selbst befreien. Daraufhin wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. An seinem Fahrzeug entstand ein Totalschaden.

