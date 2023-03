Auto überschlägt sich auf der A5 - Fahrer lebensgefährlich verletzt

Walldorf. Ein 54-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall auf der A5 lebensbedrohlich verletzt worden. Der Mann sei nahe Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und auf Höhe der Einfahrt zu einem Rastplatz auf einen sogenannten Schutzpuffer am Beginn der Leitplanke gefahren, teilte die Polizei mit.

Ein Wagenrad wurde durch den Aufprall in der Nacht zum Mittwoch weggerissen, weshalb sich das Fahrzeug überschlug. Es blieb danach mit drei Rädern auf dem Standstreifen stehen. Der 54-Jährige befreite sich noch selbst aus dem Auto. Danach brachte ihn der Rettungsdienst mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Die Ursache für den Unfall blieb zunächst unklar.

Mittlerweile wieder alle Fahrspuren frei

Die Aufräumarbeiten zwischen der Anschlussstelle Schwetzingen und Walldorf dauerten am Morgen in südlicher Richtung zunächst noch an. Zuletzt war noch die rechte Fahrspur für den Verkehr gesperrt. Dieser wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Seit etwa 5.25 Uhr sind alle Fahrspuren wieder frei, so ein Sprecher der Polizei auf Anfrage. Der Unfall selbst hatte sich gegen 1.30 Uhr ereignet.