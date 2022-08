Auto überschlägt sich auf B 9 bei Speyer - Fahrer leicht verletzt

Speyer. Ein Auto hat sich bei einem Verkehrsunfall am Dienstag auf der B 9 bei Speyer überschlagen. Der Fahrer konnte sich selbstständig befreien und trug leichte Verletzungen davon. Nach Angaben der Polizei kam der 38-Jährige aus noch ungeklärter Ursache gegen 6.40 Uhr mit seinem Fahrzeug im Kurvenbereich nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und geriet auf den Beginn der Leitplanke. Dadurch überschlug er sich mehrmals auf dem Grünstreifen neben der Fahrbahn. Der Rettungsdienst brachte den 38-Jährigen vorsorglich in ein Krankenhaus. Am Pkw entstand Totalschaden. Andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht beeinträchtigt.

