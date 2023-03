Hemsbach. Ein Autofahrer ist am Donnerstagmorgen bei einem Unfall auf der A 5 in Höhe Hemsbach schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei prallte der 36-Jährige auf Höhe eines Parkplatzes aus bisher ungeklärten Gründen mit seinem Wagen gegen einen Anpralldämpfer. Durch die Wucht der Kollision überschlug sich das Fahrzeug.

Der 36-Jährige wurde in dem Wagen eingeklemmt und musste durch Rettungskräfte geborgen werden. Er wurde mit schweren, jedoch nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich. Die Autobahn in Richtung Weinheim war zeitweise voll gesperrt, seit kurz vor 10 Uhr ist die Fahrbahn wieder frei.