Leimen. Ein Auto ist am Montagmorgen mit einer Straßenbahn der Linie 23 in Leimen kollidiert. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 10.30 Uhr an der Haltestelle Georgi-Marktplatz. Der Fahrer wollte abbiegen und stieß dabei mit der Straßenbahn zusammen. Laut Polizei gibt es keine Verletzten und keine Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist nicht bekannt.

