Leimen. Ein Auto hat am Sonntagmorgen in der Kurfürstenallee in St. Ilgen gebrannt. Nach Angaben der Polizei meldeten Anwohner das geparkte Fahrzeug, dessen Motorraum in Flammen stand. Ein technischer Defekt wird als Ursache vermutet. Die Feuerwehr löschte den Brand. Das Feuer beschädigte zwei weitere, in unmittelbarer Nähe geparkte Fahrzeuge und eine Hausfassade. Die Gesamtschadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt.

