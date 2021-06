Auto schleudert nach Kollision auf Bürgersteig - dreizehnjähriger Fußgänger schwer verletzt

Neustadt. Ein Dreizehnjähriger ist am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Neustadt/Weinstraße schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurde der Junge zufällig von einem Auto eines 37-Jährigen erfasst, das nach einer Kollision mit einem anderen Fahrzeug auf den Bürgersteig geschleudert wurde. Eine 52-jährige Autofahrerin hatte zuvor an einer Kreuzung die Vorfahrt des 37-Jährigen missachtet, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der Dreizehnjährige erlitt Verletzungen an Ober- und Unterschenkel und wurde durch den Rettungsdienst in die Unfallklinik nach Ludwigshafen gebracht.

