Auto prallt in Heidelberg gegen Baum und fängt Feuer - Fahrer schwer verletzt

Heidelberg. Ein 32-Jähriger ist schwer verletzt worden, nachdem er in Heidelberg mit dem Auto gegen einen Baum geprallt ist und der Wagen dadurch Feuer gefangen hat. Ob die Verletzungen durch den Aufprall oder das Feuer verursacht wurden, sei zunächst noch unklar, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Mann hatte am Montagabend wegen seines hohen Tempos in einer Kurve im Grenzhöfer Weg die Kontrolle verloren. Hinzugekommene Ersthelfer konnten den schwerverletzten 32-Jährigen aus dem brennenden Fahrzeug retten und verständigten Polizei und Rettungskräfte. Der Wagen brannte vollständig aus und wurde nach Abschluss der Löscharbeiten abgeschleppt. Der Fahrer kam in ein Krankenhaus in Heidelberg, Lebensgefahr konnte ausgeschlossen werden. (mit dpa)