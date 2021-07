Auto prallt in Betonleitwand - Verkehrsbehinderungen nach Unfall auf A 6

Sinsheim. Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in Richtung Mannheim kommt es am Mittwochmorgen nach einem Unfall auf der A 6. Nach Angaben der Polizei hatte gegen 4.45 Uhr ein Autofahrer aus bislang ungeklärter Ursache im Bereich der Anschlussstelle Sinsheim, in Fahrtrichtung Heilbronn, die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, sodass er in die dortige Betonleitwand prallte. Durch den Aufprall wurde diese auf die Gegenfahrbahn verschoben. Bei dem Unfall wurde nach ersten Erkenntnissen niemand verletzt. Die Höhe des Sachschadens beträgt demnach rund 15 000 Euro.

Die Autobahn in Richtung Heilbronn war zunächst bis etwa 6.30 Uhr gesperrt, der Verkehr staute sich auf rund vier Kilometer Länge. Da durch die verschobenen Betonleitwände zwei Spuren der Autobahn in Richtung Mannheim blockiert sind, wird derzeit der Verkehr nur über einen Fahrstreifen abgewickelt. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, beträgt der Rückstau mehrere Kilometer.