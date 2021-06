Auto prallt gegen Mauer - Fahrer eingeklemmt und schwer verletzt

Sinsheim. Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag in der Neulandstraße in Sinsheim ist ein Autofahrer gegen eine Mauer geprallt und in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt worden. Nach ersten Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 15.45 Uhr im Bereich des Kreisverkehrs/Gutenbergstraße. Ein Rettungshubschrauber steht in einem nahen Wiesengebiet bereit, um die Person in eine Klinik zu fliegen. Der Unfallhergang ist noch nicht bekannt. Derzeit läuft die Unfallaufnahme. Die Neulandstraße war kurzfristig voll gesperrt.

AdUnit urban-intext1