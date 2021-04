Auto prallt gegen Baum – 82-Jähriger verstirbt am Unfallort

Eberbach. Bei einem Verkehrsunfall in Ebersbach am Freitagabend ist ein 82 Jahre alter Autofahrer verstorben. Wie die Polizei mitteilte, war er gegen 19.20 Uhr mit seinem Wagen in der Straße „In der Au“ frontal gegen einen Baum geprallt. Aus bislang unbekannter Ursache war er vorher alleinbeteiligt in einer Linkskurve geradeaus gefahren. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Er Verstarb noch am Unfallort an den Folgen seiner Verletzungen.

Der Wagen des Seniors wurde sichergestellt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 0621/1744110 bei der Polizei.