Auto prallt frontal gegen Straßenlaterne und Gartenzaun - zwei Verletzte

Schwetzingen. Ein Auto ist am Freitagmorgen auf der Zähringerstraße in Schwetzingen von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Laternenmast und einen Gartenzaun geprallt. Nach ersten Informationen eines Mitarbeiters vor Ort wurden der Fahrer und seine Beifahrerin mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Möglicherweise hatte der Fahrer ein gesundheitliches Problem. Der Nissan SUV wurde bei dem Unfall schwer beschädigt. Die Zähringerstraße ist in beide Richtungen voll gesperrt. Näheres ist nicht bekannt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1