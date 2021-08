Auto prallt auf A6 in Betonleitplanke - 22 Jahre alte Fahrerin schwer verletzt

Viernheim. Eine 22 Jahre alte Autofahrerin ist am Mittwoch auf der A6 bei Viernheim in eine Betonleitplanke geprallt und ist dabei schwer verletzt worden. Vorher sei sie gegen 17.20 Uhr auf Höhe des Viernheimer Dreiecks aus unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn in Richtung Mannheim abgekommen, teilte die Polizei mit. Mit einem Rettungswagen wurde die 22-Jährige in eine Klinik eingeliefert. Lebensbedrohlich waren die Verletzungen nach Auskunft der Polizei nicht.

Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Neben Feuerwehr, Rettungsdienst, Abschleppdienst und mehreren Polizeistreifen wurde auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Die Autobahn war während der Arbeiten am Unfallort für etwa eine Stunde voll gesperrt.