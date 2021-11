Auto prallt auf A6 gegen Absperrwand und verursacht 25.000 Euro Schaden

Hockenheim. Ein Auto ist auf der A6 in einem Baustellenbereich gegen einen Sicherungsanhänger mit Sperrwand geprallt und hat einen hohen Sachschaden verursacht. Kurz vor der Tank- und Rastanlage Hockenheim-West prallte das Fahrzeug in der Nacht auf Freitag vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit und unangepasster Geschwindigkeit gegen den Anhänger, wie die Polizei bestätigte. Das Auto drehte sich und blieb quer auf der Fahrbahn liegen. Die Beifahrerin wurde dabei leicht verletzt, der 40-jähirge Fahrer selbst blieb unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von mehr als 25.000 Euro. Die Fahrbahn in Richtung Heilbronn war daraufhin zwei Stunden voll gesperrt bis das Auto geborgen wurde, so die Polizei. Danach wurde sie wieder freigegeben.

