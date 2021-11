Hockenheim. Ein Audi mit dänischem Kennzeichen ist auf der A6 bei Hockenheim in Richtung Heilbronn gegen eine Absperrwand geprallt. Kurz vor der Tank- und Rastanlage Hockenheim-West verunfallte das Fahrzeug in der Nacht auf Freitag in einem Baustellenbereich. Die Fahrbahn in Richtung Heilbronn war daraufhin voll gesperrt bis das Auto geborgen werden konnte, teilte die Polizei mit. Weitere Informationen sind bis jetzt noch nicht bekannt.

