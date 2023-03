Auto prallt auf A5 bei Sandhausen gegen Aufpralldämpfer - kilometerlanger Stau

Sandhausen. Ein Autofahrer ist am Mittwochnachmittag auf der A5 bei Sandhausen gegen einen Aufpralldämpfer gefahren. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 16 Uhr aus unbekannten Gründen an der Abfahrt zur Tank- und Rastanlage Hardtwald-West in Fahrtrichtung Karlsruhe. Der Fahrer und die Beifahrerin wurden in ein Krankenhaus transportiert.

Aktuell ist die Ausfahrt zur Rastanlage sowie der rechte Fahrstreifen gesperrt. Es kommt zwischen dem Heidelberger Kreuz und der Rastanlage zu einem Rückstau von bis zu sieben Kilometern.