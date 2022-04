Auto nach Zusammenstoß auf die Seite gekippt - Fahrerin verletzt

Weinheim. Bei einem Autounfall in Weinheim ist am Montagmorgen eine 42-jährige Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug zur Seite gekippt und hat sich dabei verletzt. Nach Angaben der Polizei soll die Frau die Prankelstraße befahren haben, wobei sie aus bislang unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Auto stieß. Dabei stürzte ihr Fahrzeug auf die Seite. Das Fahrzeug wurde durch die Feuerwehr wieder auf die Räder gestellt und die Fahrerin aus dem Fahrzeug befreit. Sie wurde anschließend in eine Klinik eingeliefert. Ihr Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

