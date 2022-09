Auto missachtet Vorfahrt - Motorradfahrer bei Kollision schwer verletzt

Hirschberg. Am Donnerstag ist es gegen 19 Uhr in Leutershausen im Kreuzungsbereich der Heddesheimer Straße und der Bergstraße zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Motorradfahrer gekommen. Ein 43 Jahre alter Pkw-Fahrer hatte laut Polizeimitteilung die Vorfahrt des Motorradfahrers übersehen, der auf der Bergstraße in Richtung Heidelberg unterwegs war.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der 22-jährige Motorradfahrer wurde bei der Kollision schwer verletzt und musste zur medizinischen Versorgung in eine Heidelberger Klinik gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens ist laut Polizei noch unbekannt.