Auto landet auf Schienen

Neustadt. Den Bahnverkehr unterbrochen sowie einen Schaden von etwa 10 000 Euro angerichtet hat eine 57-Jährige in Neustadt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr die Frau am Mittwochmittag auf dem Lachener Weg in Richtung L 516. Unmittelbar vor dem Bahnübergang stieß sie mit einem von rechts kommenden 28-jährigen VW-Fahrer zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW auf die Bahngleise geschoben – der Zugverkehr musste unterbrochen werden. Noch bevor Rettungskräfte eintrafen, konnten Helfer das Fahrzeug mithilfe eines Traktors von den Bahngleisen bewegen. Der 28-jährige Fahrer klagte über Kopfschmerzen. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch den gestoppten Zugverkehr kam es am nahe gelegenen Bahnübergang zu einem Rückstau. her

