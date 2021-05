Auto kracht in Mittelleitplanke – A61 teilweise gesperrt

Hockenheim. Ein Autofahrer ist am späten Mittwochabend auf der A61 bei Hockenheim mit der Mittelleitplanke kollidiert. Aus noch ungeklärter Ursache hatte der Fahrer nach ersten Angaben der Polizei von der A6 kommend in der Überleitung zur A61 in Richtung Speyer die Kontrolle über seinen Wagen verloren und kam von der Fahrbahn ab.

AdUnit urban-intext1

Für die Arbeiten am Unfallort wurde der linke Fahrstreifen in Richtung Speyer gesperrt. Die Unfallaufnahme und die Bergungsmaßnahmen dauerten am späten Abend noch an. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.