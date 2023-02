Walldorf. Nach einem schweren Verkehrsunfall am Samstagmittag auf der A 6 zwischen dem Dreieck Hockenheim und dem Kreuz Walldorf ist Autobahn derzeit in Fahrtrichtung Heilbronn voll gesperrt. Nach ersten Angaben eines Mitarbeiters vor Ort ist gegen 12 Uhr ein Auto mit hoher Wucht aus noch ungeklärten Gründen in die rechte Leitplanke geprallt. Der Fahrer wurde dabei verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Näheres ist nicht bekannt.

