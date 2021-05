Auto kracht frontal in Baum – Fahrzeuginsassen fliehen von Unfallort

Worms. Nachdem ein Auto alleinbeteiligt gegen einen Baum in Worms geprallt ist, sind alle drei Fahrzeuginsassen zunächst vom Unfallort geflohen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war der Wagen am Freitag gegen 22.45 Uhr in der Leiselheimer Straße in Richtung Worms-Pfeddersheim unterwegs gewesen, als der Fahrer die Kontrolle über das Auto verlor. Frontal krachte das Fahrzeug in den Baum. Ein Anwohner, der auf dem Weg zur Unfallstelle war, beobachtete im Anschluss, wie drei Personen, die noch kurz an der Unfallstelle verweilten, flohen.

AdUnit urban-intext1

Nachdem die Polizei die Beteiligten erfolgreich ermittelte, gaben sie widersprüchliche Angaben zur Identität des/der Fahrenden an, berichtete ein Sprecher der Behörde weiter. Trotz leichter Verletzungen bei zwei der drei Beschuldigten, hatten diese eine medizinische Untersuchung abgelehnt.

Gegen den mutmaßlichen Fahrzeugführer wurden Ermittlungen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verkehrsunfallflucht, fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.