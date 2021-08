Auto kracht auf A6 in überholendes Fahrzeug - drei Verletzte, darunter sechsjähriges Kind

Frankenthal/Beindersheim. Drei Menschen sind am Samstagabend bei einem Auffahrunfall auf der A6 verletzt worden, darunter ein sechsjähriges Kind. Wie die Polizei mitteilte, wurden die zwei beteiligten Autos bei dem Unfall im Rhein-Pfalz-Kreis bei Beindersheim gut 150 Meter über die Fahrbahn geschleudert. Ein 36-jähriger Mann, der mit seinem kleinen Sohn unterwegs war, wechselte mit seinem Wagen in Höhe des Autobahnkreuzes Frankenthal auf die linke Fahrspur und übersah den in hohem Tempo nahenden Pkw eines 23-Jährigen. Es kam zur Kollision und beide Fahrzeuge wurden über die Fahrbahn geschleudert, wobei eines der Autos noch gegen eine Mittelschutzplanke krachte. Alle drei Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1