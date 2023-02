Auto kracht alleinverschuldet in Leitplanke bei A 6 in Höhe Walldorf

Walldorf. Auf der A 6 zwischen dem Dreieck Hockenheim und dem Kreuz Walldorf ist am Samstag ein Auto gegen die Leitplanke gefahren. Wie die Polizei mitteilt, war die Autobahn in Fahrtrichtung Heilbronn ab 12 Uhr für über eine Stunde gesperrt. Die Fahrzeuge wurden zwischenzeitlich rechts und links an der Unfallstelle vorbei geleitet. Seit 13.20 Uhr ist die Sperrung aufgehoben, der Verkehr läuft wieder normal. Das beschädigte Auto wurde abgeschleppt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach Angaben eines Mitarbeiters vor Ort ist gegen 12 Uhr ein Auto mit hoher Wucht aus ungeklärten Gründen in die rechte Leitplanke geprallt. Der Fahrer wurde dabei verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

© sal

Wie die Polizei mitteilt, war ein Autofahrer ohne Verschulden anderer Verkehrsteilnehmer in die Leitplanken geprallt. Das führte zu einem Trümmerfeld auf der Fahrbahn, das zur Stunde beseitigt wird. (mit sal, arg)