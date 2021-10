Auto-Insassen sollen 46-Jährigen mit Schusswaffe bedroht haben

Biblis. Die Insassen eines Autos sollen am Dienstagmittag in Biblis einen 46 Jahre alten Fußgänger mit einer Schusswaffe bedroht haben. Nachdem das Fahrzeug neben dem Geschädigten angehalten sei, soll ohne ersichtlichen Grund von einer der Personen im Wagen die Waffe auf den 46-Jährigen gerichtet worden sein, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Daraufhin sei das Auto weitergefahren.

Der Vorfall habe sich gegen 13 Uhr in der Sebastianusstraße im Bereich Neue Friedhofstraße ereignet. Bei dem Auto der Unbekannten soll es sich um einen schwarzen BMW der 3er Serie mit Frankfurter Kennzeichen handeln. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 06206/9440-0 bei der Polizei.