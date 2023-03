Auto in Neustadt völlig ausgebrannt - Zeugen gesucht

Neustadt. Ein Auto ist am späten Dienstagabend in Neustadt vollständig ausgebrannt. Polizeiangaben zufolge stand ein 5er-BMW mit DÜW-Kennzeichen kurz vor dem Ortsausgang in der Talstraße in Neustadt in Flammen, als die Beamten gegen 22.30 Uhr informiert wurden. Die freiwilliger Feuerwehr löschte den Brand. Es entstand Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Des Weiteren wurde ein angrenzender Zaun durch die Brand- und Hitzeentwicklung beschädigt. Hier entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Zur Brandursache konnten vor Ort keine gesicherten Angaben gemacht werden, weswegen eine Brandstiftung nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann. Die Polizei sucht nach Zeugen die zwischen 20.00 Uhr und 22.30 Uhr was verdächtiges gesehen haben. Diese können sich unter der Telefonnummer: 06321/8540 bei der Polizei melden.