Leimen. Am Sonntag ist ein Fahrzeug in Leimen gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, entwendete ein unbekannter Täter gegen 14 Uhr in der Talstraße ein blaues Fahrzeug der Marke Opel. Die Höhe des Schadens durch den Diebstahl ist bislang noch unbekannt. Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise erbittet die Polizei unter der folgenden Rufnummer 06222 5709-0.

