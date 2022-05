Hockenheim. Ein Audi ist am Dienstagabend in der Albert-Einstein-Straße in Brand geraten. Wie ein Mitarbeiter mitteilte, wurde die Feuerwehr gegen 22.30 Uhr zu einem Pkw-Brand alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand dieser bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr Hockenheim konnte das Feuer schnell löschen und ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindern. Nach ersten Informationen von Dienstagabend wurde das Fahrzeug kurz vorher abgestellt und begann dann im Motorraum zu rauchen.

