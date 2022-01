Auto gerät während Fahrt auf der A 5 in Brand

St. Leon-Rot. Ein Fahrzeug ist am Samstagabend auf der A5 in Fahrtrichtung Heidelberg auf Höhe des Rastplatzes "Lußhardt" in Brand geraten. Grund hierfür war vermutlich ein technischer Defekt. Nach Angaben der Polizei saß eine vierköpfige Familie zuvor in dem Wagen. Der Fahrer konnte das Fahrzeug auf dem Verzögerungsstreifen des Rastplatzes zum Stehen bringen. Für die Lösch- und Bergungsarbeiten mussten der rechte und mittlere Fahrstreifen, sowie die Zufahrt zum Rastplatz vorrübergehend gesperrt werden.

