Helmstadt-Bargen. Ein 34-jähriger Autofahrer ist am Donnerstagabend auf der B292 bei Helmstadt in den Gegenverkehr geraten und mit einem Transporter zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, blieb er ebenso wie die 63-jährige Fahrerin des VW Crafter unverletzt.

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Der Mann war aus Richtung Waibstadt unterwegs, als er kurz vor Helmstadt über den Mittelstreifen auf die Gegenspur fuhr. Die entgegenkommende Frau versuchte noch auszuweichen. Beide Fahrzeuge waren anschließend nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen 25.000 Euro.

Bei dem 34-Jährigen stellten Beamte Alkohol fest. Er musste eine Blutprobe abgeben, sein Führerschein wurde einbehalten. Die B292 war von 23.30 Uhr bis Mitternacht voll gesperrt.