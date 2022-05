Auto gerät bei Wiesloch in Brand - A6 kurzzeitig voll gesperrt

Wiesloch. Am Montagvormittag ist auf der L723 bei Wiesloch aus derzeit noch ungeklärter Ursache ein Auto in Brand geraten. Nach Polizeiangaben wurde die Straße für die Lösch- und Bergungsarbeiten kurzzeitig voll gesperrt, ebenso wie die Autobahnabfahrt Wiesloch/Rauenberg der A6 in Fahrtrichtung Mannheim. Aufgrund von Fahrbahnverschmutzungen befand sich eine Reinigungsfirma im Einsatz.

Der Verkehr wurde an der Einsatzstelle vorbeigeleitet. Zwischenzeitlich kam es auch auf der A6 zu Verkehrsbeeinträchtigungen.