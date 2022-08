Auto gerät auf A 65 in Brand

Mutterstadt. Auf der A 65 in Richtung Ludwigshafen ist am Mittwochvormittag ein Auto in Brand geraten. Gegen 11.45 Uhr gingen bei der Autobahnpolizei in Ruchheim mehrere Anrufe ein, dass ein Fahrzeug auf der A 65 brennen würde, teilten die Beamten mit. Kurz vor der Überleitung auf die B 9 stand ein Auto in Vollbrand. Die Polizei konnte vor Ort auch den Fahrer des Pkw antreffen. Dieser gab an, dass er das Auto gerade erst gekauft habe und damit auf dem Nachhauseweg war, als im Motorraum ein Feuer ausbrach. Der Mann konnte sich unverletzt befreien und die Feuerwehr den Brand schnell löschen. Das Auto brannte vollkommen aus und auch am Fahrbahnbelag entstand ein Schaden. vs

