Auto geht in Baiertal in Flammen auf

Baiertal. Vermutlich wegen eines technischen Defekts im Motorraum hat ein Auto am frühen Sonntagmorgen in Baiertal Feuer gefangen. Zum Brandzeitpunkt gegen 4 Uhr war der Audi des Typs RS3 auf einem Parkplatz in einem Hinterhof in der Wingertsgasse abgestellt, teilte die Polizei mit. Vom Balkon hatte der Fahrer zuschauen müssen, wie sein Fahrzeug in Flammen aufging und verständigte die Polizei.

Die mit 26 Kräften und sechs Fahrzeugen angerückte Feuerwehr löschte den Brand rasch. Einen Totalschaden am Wagen konnte sie jedoch nicht verhindern. Zudem wurden die Außenwand einer Garage und eine Grundstückshecke beschädigt. Die Schadenshöhe war zunächst unklar. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.