Auto fängt Feuer auf A 6 und brennt komplett aus

Untereisesheim. Ein Auto ist auf der Autobahn 6 in der Nähe von Heilbronn während der Fahrt in Brand geraten und dann komplett ausgebrannt. Wie die Polizei am Montag bestätigte, konnten sich bei dem Feuer am Sonntag alle Menschen rechtzeitig aus dem Auto retten. Das Auto hatte aufgrund eines technischen Defekts auf der A6 bei Untereisesheim angefangen zu qualmen. Woraufhin der Fahrer des Autos an den Rand fuhr. Er, eine Frau und zwei Kinder konnten sich alleine aus dem Auto befreien. Verletzt wurde niemand.

